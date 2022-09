Homem é preso com 21kg de droga ao tentar embarcar em ônibus que ia de Marabá para Brasília

Os 21kg de droga seriam levados para Brasília, mas foram interceptados em Marabá, sudeste do Pará. (Foto:Divulgação / Polícia Federal).

Polícia apreendeu a droga conhecida como skunk, espécie de maconha concentrada, feita em laboratório

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira, 21, por transportar 21kg de droga enquanto tentava embarcar em um ônibus que ia de Marabá, no sudeste do Pará, com destino a Brasília (DF). O caso já vinha sendo investigado pela Polícia Federal (PF), que fez abordagem no momento do embarque do suspeito, por volta das 18h.

De acordo com o relatório policial, quando o ônibus chegou, o suspeito pegou a mala para embarcar, mas foi interceptado pela abordagem.

Um cão farejador da equipe do Canil da Guarda Municipal de Marabá foi o responsável por identificar o conteúdo suspeito na bagagem do homem. “O animal farejou todas as bagagens do ônibus, mas só reconheceu se tratar de droga na do homem flagrado”, garante o relatório policial.

Cachorro do Canil da Guarda Municipal de Marabá identificou a bagagem que carregava a droga. (Foto:Divulgação / Polícia Federal).

Segundo informações, o suspeito teria colaborado com a ação policial e chegou a confessar que carregava a droga. Ao ter a bagagem revistada, foi constatado que, ao redor dos pacotes com a substância ilícita, havia pó de café espalhado, para disfarçar o cheiro do material. Durante a ação, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestaram apoio.

O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Marabá, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado à perícia e então, ao sistema penitenciário. (Com informações do O Liberal).

