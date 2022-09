Eleições 2022: Pará terá o apoio da Força Federal

Pedidos foram feitos pelos TREs de 11 estados e valem para 1º turno |Foto: Reprodução

O apoio da Força Federal deverá atuar em 568 localidades de 11 estados brasileiros, entre eles o Pará

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendou as decisões do presidente ministro Alexandre de Moraes que autorizaram a requisição para apoio da Força Federal em 568 localidades de 11 estados do país para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições de 2022.

O plenário foi realizado nesta terça-feira (20) e os pedidos aprovados pelo TSE foram encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e pela execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

Pará e outros estados

Entre os 11 estados, estão: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

No caso do estado do Pará, Abaetetuba, Curuçá, Altamira, Itaituba, Baião, Tucuruí, Rondon do Pará foram alguns dos municípios que deverão receber esse apoio da Força Federal.

A relação completa dos municípios pode ser conferida: clique aqui (Com informações do TSE).

Jornal Folha do Progresso em 22/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...