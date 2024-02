Homem é preso com 97kg de droga, cocaína/crack, na BR 230, entre Itaituba e Jacareacanga, Pará

Por volta das 20h15min, de sexta-feira, 23/02/2024, durante rondas de rotina, os policiais militares abordaram uma caminhonete L200 Triton 2010, nas proximidades da Comunidade Girassol, BR 230, o veículo era conduzido por; LEANDRO TIAGO DE OLIVEIRA LEITE, que transportava material de construção no veículo, onde juntamente com ele foi encontrado 95 Tabletes de substância análoga a crack e cocaína, pesando aproximadamente 97,70 KG, o material foi localizado na carroceria do veículo, além da droga, dois aparelhos celulares Samsung. O indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia civil para as devidas providências.

Tráfico – previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas. Pena: 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 à 1500 dias-multa.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Polícia Militar de Itaituba e Blog do Junior Ribeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/13:05:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...