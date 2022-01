Homem é preso com espingarda e outras 14 armas caseiras em Paragominas

Armas apreendidas em Paragominas (Foto:Divulgação 19º BPM)

O suspeito foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo

Um condutor que não teve nome divulgado foi preso, no último sábado (29), carregando no carro uma espingarda e outras 14 armas de fabricação caseira, no município de Paragominas, na região sudeste do Estado.

A ocorrência foi divulgada pela Polícia Militar do Pará. Equipes do 19° Batalhão da PM (19° BPM) apreenderam as armas de fogo em uma abordagem realizada no fim de semana.

“Os militares realizavam abordagens a carros e pessoas, quando pararam um veículo que seguia pela estrada da Maritaca, apenas com o condutor. Durante a busca veicular os agentes encontraram uma espingarda, calibre. 20 e 14 armas de fabricação caseira”, divugou a PM.

O suspeito foi encaminhado, junto com as 15 armas apreendidas, para a delegacia de Polícia Civil do município, onde o homem foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

31/01/2022

