Homem é preso com Super Maconha no Pará

Uma fiscalização da Polícia Rodoviávia Federal na noite da última quarta-feira (20) resultou na prisão de um homem por porte ilegal de “Super Maconha”. O caso ocorreu no Km 53 da BR 316, em Castanhal, nordeste paraense. A prisão foi realizada durante abordagem em um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha Belém/PA-Teresina/PI.

Durante a fiscalização, o homem que estava com uma mochila tentou se desfazer do objeto. A ação do mesmo foi flagrada pelos agentes, que encontraram aproximadamente 6,5kg de entorpecentes. A substância, chamada vulgarmente de “skunk”, foi reconhecida por sua cor, textura e odor. Ela é uma espécie de maconha aditivada e com alto valor comercial no mundo das drogas.

Em depoimento, o homem confessou ser o proprietário da droga e informou que a substância veio de Manaus, no Amazonas e seguiria para Teresina. Ele ainda afirmou que receberia o valor de R$ 3 mil para realizar o transporte. O acusado foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a polícia civil de Castanhal para os procedimentos cabíveis.

Veja o momento da prisão do acusado:

