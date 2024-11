Homem é preso em flagrante por importunação sexual dentro de bar em Novo Progresso

(imagem Ilustrativa/Reprodução) -Suspeito foi detido pela Polícia Militar em um bar de Novo Progresso-PA.

A Polícia Militar prendeu um homem por importunação sexual neste domingo, 3 de novembro de 2024, em Novo Progresso.

A vítima entrou em contato com a equipe da PM, que atendeu a ocorrência em um bar na região central da cidade de Novo Progresso,e contou que sentou para pegar sinal de WI FI, quando homem se aproximou ofereceu cerveja e ficou a importunando, passou a mão na perna e tentou beijá-lá.

Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos.

Após coleta dos depoimentos, foi dada prisão em flagrante ao suspeito por importunação sexual. Ele permanece preso.

Importunação Sexual – Importunação sexual é um crime que consiste em praticar atos libidinosos sem o consentimento da vítima, em qualquer lugar, público ou privado, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outra pessoa.

A importunação sexual é um crime grave, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e a pena pode chegar a 5 anos de reclusão.A pessoa flagrada praticando importunação sexual deve ser conduzida à delegacia para prisão em flagrante.

A denúncia pode ser feita por telefone para o 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar).

Além da esfera penal, as vítimas podem buscar reparação no âmbito civil, através de uma ação indenizatória.A indenização pode ser para o abalo moral sofrido, danos financeiros, ou outros danos de ordem psicológica.

Alguns exemplos de atos que podem ser considerados importunação sexual são:

Beijos roubados

“Encoxadas”

“Passadas de mão”

Apalpar

Lamber

Tocar

Desnudar

Masturbar-se

Ejacular em público

