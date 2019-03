Homem é preso em Prainha acusado de manter relações sexuais com as enteadas

O homem foi localizado pela polícia após denúncia. Ele é acusado de manter relações sexuais com duas crianças, uma de 6 anos e outra de 10, ambas enteadas. Caso aconteceu na comunidade de Itamucuri, zona rural do município.

Um homem foi preso acusado de estupro de vulnerável na zona rural do município de Prainha, no oeste do Pará. Segundo informações da polícia militar, após denúncia da ocorrência do caso, uma guarnição da PM na comunidade Boa Vista do Cuçari foi acionada até à comunidade de Itamucuri, local onde o ato teria acontecido. O homem é acusado de manter relações sexuais com suas enteadas, uma 6 anos e outra de 10. As vítimas teriam contado os abusos para a avó, que logo após, fez a denúncia.

Após ser localizado pela polícia, o acusado foi conduzido para a cidade de Prainha para os procedimentos cabíveis.

