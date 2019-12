Homem é preso em Rurópolis portando arma de fogo de uso exclusivo da polícia

Leo Sabino passou por audiência de custódia e o juiz Odinandro Garcia manteve a prisão preventiva.

Uma operação integrada das polícias Civil e Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, prendeu um homem portando uma arma de fogo de uso exclusivo de policiais. A abordagem foi realizada em um bar da cidade na noite de sábado (14).

De acordo com informações do delegado Ariosnaldo Vital, o suspeito identificado como Leo Sabino de Oliveira, 33 anos, foi abordado por policiais militares e no momento da ação estava portando na cintura uma pistola calibre 40 com sete munições intactas.

“A arma de fogo e as munições serão encaminhadas para exame pericial técnico. Vamos investigar a procedência desta arma, visto que é de uso restrito de policiais. O brasão e a numeração foram raspados”, explicou o delegado.

Leo Sabino passou por audiência de custódia e o juiz Odinandro Garcia manteve a prisão preventiva e autorizou a transferência do investigado ao Centro de Recuperação de Itaituba.

Ainda de acordo com o delegado, as operações integradas visam reprimir eventuais crimes de roubos e furtos.

