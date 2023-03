Wescley Tomaz propõe estadualização de três estradas vicinal em Novo Progresso

O deputado Wescley Tomaz protocolou três indicações, todas relacionadas à estadualização de vias no município de Novo Progresso e Altamira: a Vicinal Diamantino (62 km), que integra os Municípios de Novo Progresso, Itaituba e Altamira; a Vicinal Celeste (52 km), que integra os Municípios de Novo Progresso e Altamira; e a Vicinal Sarandi (108 km), que integra os Municípios de Novo Progresso e Altamira.

Os protocolos de três projetos de indicação, foi encaminhado pelo deputado, conforme o novo Regimento Interno da Casa de Leis, diretamente ao governador do estado do Pará, Helder Barbalho, que autoriza o Governo a estadualizar a estrada vicinais em municípios do estado.

Veja (abaixo) os argumentos apresentados nas indicações pelo deputado

Vicinal Sarandi – A estadualização da estrada Vicinal Sarandi numa extensão de 108 km,que interliga os Municípios de Novo Progresso (04 km) e Altamira (104 km), de forma a integrar a malha viária, irá permitir o acesso a estrutura de saúde e educação, facilitando ainda, o escoamento e a Comercialização da produção local, a qual conta com uma grande escala de produção de grãos, em especial, a soja advinda principalmente do silo Duas Palmeiras entre os Municípios.Clique AQUI e veja a preposição da vicinal na ALEPA.

Vicinal Celeste – A estadualização da estrada Vicinal Celeste numa extensão de 52 km, que interliga os municípios de Novo Progresso (23 km) e Altamira (29 km), de forma a integrar a malha viária, irá permitir o acesso à estrutura de saúde e educação, facilitando ainda, o escoamento e a comercialização da produção local, a qual conta com uma grande escala de produção de grãos, em especial, a soja advinda principalmente dos silos Missasi e Sinhá entre os Municípios. Clique AQUI e veja a preposição da vicinal na ALEPA.

Vicinal Diamantino – A estadualização da estrada Vicinal Diamantino numa extensão de 62 km, que interliga os municípios de Novo Progresso (23 km), ltaituba (14 km) e Altamira (25 km), de forma a integrar a malha viária, irá permitir o acesso à estrutura de saúde e educação, facilitando ainda, o escoamento e a comercialização da produção local, a qual conta com uma grande escala de produção de grãos, em especial, a soja advinda principalmente do silo Duas Palmeiras entre os Municípios. Clique AQUI e veja a preposição da vicinal na ALEPA.

O deputado destaca a importância da presente proposta, ressaltando o fato de que a referidas estradas precisam urgentemente de manutenção, “sendo sua estadualização o meio hábil para o implemento de melhorias que trarão benefícios para o município de Novo Progresso e Altamira”, conclui.

As preposições foram encaminhadas ao plenário da casa para apreciação dos demais, no dia 21 de março de 2023, e devem ser encaminhadas, através de Ofício, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará — Helder Barbalho.

O deputado Wescley Tomaz coloca em sua proposição que: “Caberá ao órgão estadual competente realizar os estudos de viabilidade técnica para estruturação e conservação da rodovia”.

