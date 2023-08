Homem é preso pela PF no Pará após cão farejar maconha em pacote enviado pelos Correios

Maconha enviada pelos Correios foi interceptada pela PF e Receita Federal no Pará — Foto: Polícia Federal

Flagrante ocorreu em Barcarena, na Grande Belém. Droga estava envolvida em camadas de plástico.

Um homem foi preso preventivamente por suspeita de tráfico de drogas em Barcarena, na Grande Belém. Segundo a Polícia Federal, ele receberia quase um quilo de maconha que foi interceptado pelos agentes federais em uma agência dos Correios.

A droga, que veio de São Paulo, foi encontrada com auxílio de um cão farejador da Receita Federal. Dentro de uma caixa de papelão os agentes encontraram o tablete de maconha envolvido em várias camadas de plástico.

A prisão foi divulgada no fim da noite de sábado (19), quando a prisão em flagrante do homem foi convertida em preventiva pela Justiça Federal.

A apreensão da droga ocorreu na sexta-feira(18) quando a mulher do suspeito foi até a agência dos Correios em Vila dos Cabanos para retirar o pacote. Ela acompanhou o momento em que os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal rasgaram as embalagens até chegar ao tablete de maconha.

Ainda segundo a Polícia Federal, havia 910 gramas de maconha no pacote. Ela disse que não sabia o que se tratava o conteúdo.

O homem foi preso no trabalho e o casal foi levado para a Polícia Federal. Após ouvir os envolvidos, o delegado confirmou a prisão do homem. A Polícia Federal não confirmou suspeita de mais envolvidos e detalhes sobre a investigação.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...