‘Novo cangaço’: suspeitos de roubar bancos e carros-fortes no Pará são presos no Maranhão

Agentes de segurança do Pará durante operação no Maranhão. — Foto: Ascom PC-PA

Além do Pará, suspeitos são apontados por crimes em outros estados do norte e nordeste.

Suspeitos de roubar bancos na modalidade conhecida como “novo cangaço”, além de carros-fortes, no Pará, uma mulher e um homem foram presos no Maranhão pela Polícia Civil do Pará (PC), que confirmou a operação neste sábado (19).

Por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a PC localizou e prendeu na sexta-feira (18) a mulher, de 43 anos, e o homem, de 41 anos.

Segundo a corporação, ambos são investigados por articular roubos contra bancos e a empresas de transporte de valores nas regiões norte e nordeste do Brasil.

As prisões ocorreram em Imperatriz, no interior do Maranhão, e contaram com a colaboração do Centro de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Maranhão, resultando no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e duas autuações, sendo uma por tráfico de drogas e uso de documento falso.

“A mulher é apontada por participação em diversas ações criminosas realizadas no Pará e no norte e nordeste do Brasil. Em 2019, após o registro do roubo contra uma empresa de transporte de valores ocorrido em Marabá (sudeste paraense)”, disse o delegado geral.

Ele continuou:

“Em 2020, ela foi indiciada por participação no roubo ao banco na modalidade ‘novo cangaço’, que ocorreu na cidade de São Domingos do Capim, sendo também indiciada pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, munições e explosivos. Todo esse material foi encontrado em um sítio de sua propriedade, em São Domingos do Capim.”

Operação

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sendo três no Pará, um no Tocantins e outro em Pernambuco.

De acordo com a PC, natural de São Paulo, o homem preso nesta sexta-feira (18) foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e uso de documento nacional falso, já que, durante a abordagem policial, ele apresentou uma carteira nacional de habilitação com indícios de falsidade.

No decorrer da ação, durante revista ao interior do veículo que estava na posse do homem, de acordo com a PC, foi encontrado aproximadamente um quilo de substância entorpecente análoga à maconha, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Todos os itens foram apreendidas.

Após serem ouvidos, os presos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário do Maranhão, onde já se encontram à disposição da Justiça.

Histórico criminal

Segundo a Polícia Civil, em nove de setembro de 2021, a mulher também foi indiciada pelos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo, munições e explosivos, após uma operação policial que evitou ataque a veículo de transporte de valores, em Acará, no nordeste do Pará.

Na época, foram encontradas ainda diversas armas de fogo, entre elas um fuzil antiaéreo, calibre .50.

“Com nosso trabalho também foi possível dar cumprimento a um mandado de prisão oriundo do Tocantins, onde ela é investigada novamente por roubo a carro-forte, ocorrido em 11 de agosto de 2019, em Arapoema”, complementou Erisson Leal.

Foi verificado ainda que havia, contra o homem, também preso nesta sexta-feira (18), um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Petrolândia, Pernambuco, pelo crime de roubo a carro-forte.

