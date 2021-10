Homem é preso por agredir sua companheira e ameaçar uma menor de 16 anos de morte no Trairão (PA)

Armamento apreendido. Foto: Reprodução/PM

A vítima foi agredida com uma cadeira de ferro momento que estava cortando uma laranja; E sua filha de 16 anos foi ameaçada de morte

Por volta das 20h30min desta sexta-feira 15 de outubro de 2021, a guarnição da policia militar recebeu uma denúncia de violência doméstica e ameaça de morte na rua Almir Gabriel, bairro Cacau no município de Trairão.

A gestante das inicias F.C.M de 38 anos informou que seu companheiro teria lhe agredido com uma cadeira de ferro no momento que estava cortando uma laranja, e para se defender a mesma desferiu um golpe na altura do peito direito do agressor com uma faca de serra, causando apenas um ferimento superficial.

De acordo com a vitima, mais ou menos uns 15 dias atrás, o acusado teria ameaçado sua filha 16 anos de idade, de morte e que daria um tiro de espingarda, segundo ela não denunciou antes por medo. A vítima informou aos policiais onde o acusado teria guardado a espingarda, e durante buscas a arma foi localizada com um cartucho intacto.

Horas depois do ocorrido o acusado foi encontrado em frente a um supermercado, com visíveis sinais de embriaguez e com ferimentos no peito e arranhões na costa, o mesmo foi preso e apresentado na delegacia de policia civil para os procedimentos cabíveis.

