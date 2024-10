Homem é preso por ameaças com arma de fogo na área rural no Pará

Foto: Reprodução | A prisão ocorreu durante a Operação “Tolerância Zero”, que visa combater crimes de roubo que têm aumentado nos últimos dias em bairros de Uruará.

Um homem foi preso pela políciaem Uruará, no sudoeste do Pará, após denúncias de ameaças com arma de fogo na última segunda-feira (30). O suspeito foi identificado e localizado na comunidade Bem Bom, no Travessão do KM 165 sul, área rural de Uruará. Segundo as denúncias, ele utilizava uma arma semelhante a um rifle de caça e fazia ameaças a moradores da comunidade, incluindo crianças que passavam em frente à sua propriedade a caminho da escola.

A prisão ocorreu durante a Operação “Tolerância Zero”, que visa combater crimes de roubo que têm aumentado nos últimos dias em bairros deUruará, além do cumprimento de mandados de prisão decretados pela Justiça.

Para chegar à localidade, os agentes utilizaram uma embarcação e percorreram o rio Iriri por cerca de 30 minutos até o imóvel do suspeito. Ele foi encontrado em uma embarcação ancorada em frente à casa. Ao ser informado sobre o motivo da presença dos policiais, não reagiu. Com ele, os agentes apreenderam um rifle calibre.22 e um carregador com seis munições.

Durante as buscas, o suspeito também indicou ter outra arma de fogo em sua residência, sendo apreendida uma espingarda calibre.20.

Preso por posse ilegal de arma de fogo, o suspeito foi levado para a delegacia, onde ficou detido aguardando decisão da Justiça. A polícia ainda investigará as denúncias de ameaças feitas por ele.

