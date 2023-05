Rodovia do Pará é autorizada a cobrar pedágio no valor de até R$ 292

ANTT autoriza cobrança de pedágio em Trairão no Pará — Foto: Ascom ANTT

Cobrança será realizada pela concessionária Via Brasil no município de Trairão, interior do Pará.

Foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a cobrança de pedágio para veículos que passarem pelo município de Trairão, entre a BR-163, região sudoeste do Pará. O reajuste terá inicio no próximo dia oito, quando completa 10 dias da publicação da Tarifa Básica de Pedágio (TBP).

A nova taxa se deu após reunião de diretoria (ReDir) na última quinta-feira (27), que elegeu a concessionária Via Brasil, na Praça de Pedágio 03. O valor atribuído ajudará na concessão de rodovia, pavimentação, sinalização, terraplanagem, drenagem, entre outros serviços.

O diretor-relator, Luciano Lourenço, explicou que se trata da segunda entrega de trabalhos iniciais no sistema rodoviário composto pelas rodovias federais BR-163/230/MT/PA. A primeira entrega referente as praças P1 localizada em Cláudia/MT, e P2 localizada Guarantã do Norte/MT, ocorreu em fevereiro com entrega de 200km.

Já a entrega atual conta com 375 km e se refere à Praça P3, entretanto a concessionária continuará atuando no segmento rodoviário vinculado ao trecho de cobertura de praça P3, realizando melhorias até a conclusão total dos trabalhos iniciais em toda a extensão concedida de 1.009,52 km, entre Sinop/MT e Itaituba/PA.

Veja abaixo a tabela com os valores das tarifas:

Especificamente em relação à praça de pedágio P3, serão isentos do pagamento de tarifa os veículos das categorias 1 a 5 e 11, sendo tarifado apenas os caminhões com quatro eixos ou mais e rodagem dupla, ou seja, motocicletas, carros, caminhonetes, furgões, caminhões leves, ônibus, caminhões com até 4 eixos de rodagem simples estão isentos da tarifa desta praça, conforme a tabela.

