Homem é preso por armazenar material pornográfico infantil no Pará

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça. | (Foto: Divulgação/PCPA)

O homem foi preso em flagrante na própria residência, no bairro da Marambaia, em Belém. Na cada dele foram encontrados diversos materiais pornográficos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é claro no artigo 241-B ao descrever que são considerados crimes os atos de adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.

Desse modo, quem praticar o ato ilícito está sujeito a pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Recentemente, o projeto que visa aumentar a pena para 8 anos para quem registrar, vender e expor pornografia infantil, foi aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Nesta quinta-feira (14) a Polícia Civil do Pará por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e com o apoio da Polícia Científica cumpriu mandado de busca e apreensão, e prendeu um homem em flagrante por armazenamento de material pornográfico infantil.

Os agentes se deslocaram até o bairro da Marambaia, em Belém e prenderam o homem em sua residência pelos crimes de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou putra forma de registro que contenha cena de sexo explícito e material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, conforme o ECA.

No celular do investigado foram encontrados diversos materiais pornográficos infantojuvenis. Ao perceber a chegada dos policiais ele ainda tentou apagar os arquivos do celular, porém não conseguiu. Além disso também foram encontradas diversas caixas de remédios. Todo o material foi apreendido e encaminhado para exame pericial.

O homem foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada titular da Deaca Santa Casa, Danielle Ambrósio, o investigado exibia o material para clientes em via pública e reforçou a importância da atuação da polícia para coibir essa prática criminosa.

“Recebemos a denúncia de que o investigado recebia menores de idade na residência dele, armazenava material de pornografia infantojuvenil e mostrava livremente para clientes da banca de vendas dele, em via pública. Diante disso, iniciamos a busca e apreensão domiciliar na residência do indivíduo, onde foi constatada a veracidade da denúncia. Essa ação demonstra a importância da população na repressão a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, realizando denúncias que são sempre apuradas com afinco pela Polícia Civil”, informou.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: PC/PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/15:41:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...