Tábua dos 10 Mandamentos é encontrada em Israel

Tábua dos 10 Mandamentos é a mais antiga conhecida e foi usada como piso | Foto: Divulgação / Sotheby’s

Descubra a tábua mais antiga dos Dez Mandamentos, encontrada em Israel, e seu impacto na moral da civilização ocidental. Leilão em Nova York.

Na Bíblia, existem os Dez Mandamentos, ou Decálogo, que consistem em dez regras dadas por Deus ao Seu povo, para que tivessem uma vida mais feliz e próspera. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedra. Os Dez Mandamentos se encontram em Êxodo 20.

Um grupo de arqueólogos descobriu uma tábua com a inscrição dos 10 Mandamentos mais antiga até hoje em Israel. Mas, durante muitos anos, foi usada como pavimentação na entrada de uma residência.

O objeto pesa mais de 52 quilos e mede cerca de 60 cm. Ela tem 20 linhas de textos, e nove dos testamentos são idênticos – menos o terceiro. O trecho que diz para “não usar o nome de Deus em vão” foi adaptado para os Samaritanos, e fala sobre honra ao sabá.

Veja:

Sotheby's Will Auction Oldest Inscribed Tablet of Ten Commandments “It is rare for there to be exceptionally important pieces from the Holy Land, which have left Israel before 1978,” Mintz said in reference to the year Israel passed its antiquities law. https://t.co/tseqzB76Ke — Chasing Aphrodite (@ChasingAphrodit) November 13, 2024

Após descoberta do verdadeiro significado, o item valioso foi resgatado e vai à leilão em Nova York em dezembro deste ano. Espera-se que o item arrecade cerca de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões).

De acordo com Sharon Liberman Mintz , especialista em Judaica da casa de leilões, disse: “É a tábua completa dos dez mandamentos mais antiga que conhecemos, esses são os códigos morais base da nossa civilização. É uma descoberta surpreendente, que com certeza orientou a moral da civiliação ocidental. Quando você olha, você vê como ressoa.”

Ainda segundo Sharon, a tábua foi, provavelmente, parte de uma sinagoga destruída pelos romanos à região, entre 400 e 600 d. C., ou nas Cruzadas cristãs.

