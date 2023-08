Homem é preso por dano qualificado e invasão de propriedade rural em Altamira

(Foto:Divulgação/PCPA) – Policiais civis da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (DECA) de Altamira, prenderam na última quarta-feira (09), um homem de 32 anos, pelos crimes de dano qualificado, furto majorado e esbulho possessório em Senador José Porfírio, no interior do Pará.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima procurou a unidade policial para relatar que o suspeito autuado em flagrante, havia cortado arames e retirado as tábuas de madeira com o intuito de invadir a propriedade, causar transtornos e prejuízos à fazenda que está situada às margens da PA 167, na zona rural do município.

Ainda segundo o relato, o autuado também arrombou uma cerca, que ficou danificada, ocasião em que misturou os produtos da propriedade da vítima. O suspeito também subtraiu a porteira do corredor que dá acesso à divisa das propriedades rurais dele e da vítima.

De posse das informações, equipes da DECA Altamira, com apoio de policiais militares iniciaram diligências com intuito de localizar o homem que foi encontrado em sua residência por volta das 11h.

O preso possui em seu histórico criminal, três procedimentos de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO’s) por crimes com motivação agrária, dentre eles esbulho possessório, ameaça e dano qualificado. Além disso, ele é alvo de outro inquérito policial instaurado pela DECA Altamira pelo crime de maus tratos a animais, crimes ambientais e esbulho possessório.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para unidade policial para procedimentos cabíveis e está á disposição da justiça.

Fonte:Polícia Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/18:23:11

