Prêmio Educador Transformador anuncia vencedores no Pará

(Foto:Reprodução) – Sete educadores do estado tiveram seus projetos selecionados em primeiro lugar na etapa estadual e agora avançam à Etapa Regional; resultado nacional será conhecido em abril

O Prêmio Educador Transformador, promovido em conjunto pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae com o objetivo de reconhecer práticas de Educação Transformadora em todos os níveis de ensino, anuncia os projetos vencedores no Pará.

No Estado, foram selecionados os seguintes projetos:

EDUCAÇÃO INFANTIL

1° lugar: Jardim Sensorial e redário: Explorando os Sentidos e estimulando a Criatividade nas crianças da escola Jolenas Nascimento – Profa. Alessandra Teles Rodrigues – Breves (PA)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

1° lugar: Cenários e Linguagens de Ensino-Aprendizagem no Festival da Mandioca: Todo Dia é Dia de Povos Indígenas – Profa. Jeane da Silva Lima – Irituia (PA)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

1° lugar: Mãos ao barro: revitalização da cerâmica karajá – Profa. Selda Pereira Karajá – Santa Maria das Barreiras (PA)

ENSINO MÉDIO

1° lugar: Projeto Robótica com Açaí – Prof. Nelson Renato Alfaia Maciel – Cametá (PA)

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1° lugar: Açaí Além da Tigela: Reaproveitamento do Caroço no Artesanato Sustentável – Adenilton Camilo da Silva – Breves (PA)

ENSINO SUPERIOR

1° lugar: Práticas de Promoção da Saúde em Comunidades Quilombolas no interior da Amazônia – Profa. Adjanny Estela Santos de Souza – Santarém (PA)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

1° lugar: Conectando Caminhos: Oficina de Informática Básica para a Inclusão Digital na EJA – Prof. Jhonatan Alan Vieira Ribeiro – Salinópolis (PA)

Próximas etapas

Os projetos primeiro colocados na Etapa Estadual agora avançam à Etapa Regional, na qual serão selecionadas as práticas que irão representar as regiões na Etapa Nacional. A lista geral dos projetos selecionados na Etapa Estadual encontra-se disponível no site do Prêmio: www.educadortransformador.com. br

A premiação nacional acontecerá em 24 de abril, durante a Bett Brasil 2024, maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina, que será realizado entre os dias 23 e 26 do mesmo mês, em São Paulo (SP).

Em sua segunda edição, o Prêmio Educador Transformador recebeu 3.460 projetos de educadores de todo o País, em todos os níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Todas as informações relativas ao Prêmio Educador Transformador podem ser acompanhadas a partir do site: www.educadortransformador.com. br

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com