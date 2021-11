Homem é preso por descumprir medida protetiva e tentar contra a vida do próprio filho em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, enquanto uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava uma visita periódica a uma das vítimas incluídas no programa Patrulha Maria da Penha foi informada que o ex-companheiro da mulher, identificada pelas iniciais V.P.S., foi até sua residência e tentou contra a vida do filho menor de idade, identificado pelas iniciais C.E.P.S., descumprindo a medida protetiva em favor da mulher.

(Foto:Reprodução) – Na última segunda-feira (08), por volta de 18h30, um homem foi preso em flagrante, por grupamento da Patrulha Maria da Penha, por descumprir uma medida protetiva e tentar contra a vida do filho, em Itaituba sudoeste do Pará.

