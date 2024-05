Homem é preso por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, no interior do Pará

Homem foi levado para a delegacia. — Foto: PC PA

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem usou um falso documento de identificação para sacar uma alta quantia de uma conta bancária que recebe benefício.

Um homem foi preso em flagrante por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, em Augusto Corrêa, nordeste do Pará.

A prisão, feita pela Polícia Civil (PC), foi divulgada nesta sexta-feira (17). “A equipe foi acionada após o suspeito realizar o saque de uma alta quantia em dinheiro em uma agência bancária”, segundo a corporação.

Segundo os agentes, o homem usou um falso documento de identificação para sacar o valor de uma conta que recebe benefício.

A PC detalhou que é apontado como membro de uma facção criminosa especializada em crimes de estelionato, a qual outros dois integrantes foram presos utilizando a mesma técnica, em Castanhal, nordeste do Pará, mês de março.

Os agentes comunicaram ainda que conduziram o preso para os procedimentos cabíveis na unidade policial, onde ele é mantido à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/05/2024/15:18:16

