Protesto de indígenas ocupa três prédios da prefeitura de Parauapebas, no Pará

Indígenas ocupam três prédios da prefeitura de Parauapebas | Foto: Reprodução

Manifestantes cobram cumprimentos de acordos.

Indígenas da etnia Xikrin ocuparam na quinta-feira (16) três prédios da prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará.

A manifestação foi para cobrar o cumprimento de um acordo, firmado durante reunião na Câmara dos Vereadores na última terça-feira (14).

No encontro, o governo municipal se comprometeu em enviar maquinários para recuperar estradas de acesso às aldeias, o que, segundo os manifestantes, não ocorreu.

Os prédios ocupados foram o Departamento de Arrecadação, o Gabinete do Prefeito e o prédio onde funciona a Secretaria de Obras e o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep).

O grupo cobra a recuperação de estradas, implantação de escolas indígenas e melhorias no atendimento à saúde nas aldeias.

A lista de reivindicações é extensa e, de acordo com os manifestantes, as ocupações ocorreram após quebra de acordo por parte da prefeitura municipal.

No encontro com a prefeitura ficou definido que maquinários seriam enviados na quarta-feira para dar início à recuperação de estradas que dão acesso às aldeias, o que não aconteceu.

Segundo a liderança do grupo, a pauta com os pontos reivindicados foi entregue à gestão municipal em 2023, mas não teve resposta.

Em nota, a prefeitura de Parauapebas informou que os repasses para as solicitações dos Xikrin foram feitos na quarta-feira pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Com relação à obra de revitalização das estradas, a secretaria especial de governo vai enviar maquinário para a Terra Indígena Xikrin do Cateté na próxima segunda-feira (20).

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/15:22:22

