Homem é preso por exercício ilegal da medicina e adulteração de produtos terapêuticos, em Belém

Foto mostra pessoa com seringa e agulha na mão. Item foi um dos apreendidos na ação policial. — Foto: Pexels

Suspeito atuava nos fundos de um imóvel de Icoaraci, cobrando R$ 70 por consulta. A Polícia Civil (PC) apreendeu ampolas de antibióticos, seringas e diversas receitas médicas.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. A prisão ocorreu em Icoaraci, distrito de Belém, e foi confirmada nesta sexta-feira (5) pela Polícia Civil (PC).

Segundo a corporação, a equipe recebeu um dossiê por meio de uma denúncia que informava que um homem se apresentava como médico e realizava os atendimentos nos fundos de um imóvel, onde foi encontrado um estoque de medicamentos. O suposto médico, segundo as investigações, cobrava R$ 70 por consulta.

Assim, os policiais passaram a monitorar o alvo e, nesta quinta-feira (4), foram até o local, onde foi identificado um fluxo anormal de pessoas entrando e outras saindo da suposta clínica com um papel em mãos e sacos plásticos com medicamentos.

Os agentes da PC detalharam que entraram no imóvel no momento que um idoso se identificou como paciente e recebia atendimento do investigado. A polícia solicitou a identificação de médico, que afirmou não possuir.

“No local, foram encontrados muitos medicamentos, inclusive tarja preta. Além disso, diversas ampolas de antibióticos, seringas, receituários de medicamentos diversos etc”, pontuou a corporação.

De acordo com os policiais, os medicamentos estavam armazenados de forma totalmente inadequada. Todo o material foi apreendido e o preso está à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2024/07:51:45

