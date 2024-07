Veja as 10 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil

(Foto: Felipe Menezes/Metrópoles)- Estudo avaliou a qualidade de vida de todos os municípios no Brasil. Brasília está em 2º lugar no ranking dominado pelo estado de São Paulo.

Um estudo baseado no bem-estar da população brasileira, a partir de dados oficiais, analisou todas as regiões do Brasil e elencou as 10 cidades com melhor qualidade de vida no país. O Índice de Progresso Social Brasil (IPS) realizou uma avaliação além do contexto econômico dos municípios.

São Paulo tem oito municípios entre os primeiros 10 da lista. Os “intrusos”, de fora do estado paulista, são Brasília, na segunda colocação, e Goiânia, na quarta. Com cerca de cinco mil habitantes, a cidade de Gavião Peixoto, no interior paulista, lidera o ranking. O local tem um polo aeroespacial importante da Embraer.

Confira as 10 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil:

Gavião Peixoto (SP)

Brasília (DF)

São Carlos (SP)

Goiânia (GO)

Nuporanga (SP)

Indaiatuba (SP)

Gabriel Monteiro (SP)

Águas de São Pedro (SP)

Jaguariúna (SP)

Araraquara (SP)

Metodologia

O levantamento aplicou pela primeira vez o Índice de Progresso Social (IPS), metodologia internacional que avalia a qualidade de vida das cidades, além do contexto econômico.

O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

O estudo filtrou mais de 300 indicadores até chegar a 53, entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como Conselho de Justiça, MapBiomas, Anatel, DataSUS e CadÚnico.

O MapBiomas foi o único órgão que produziu dados inéditos, sobre áreas verdes e disponibilidade de praças.

O IPS Brasil é dividido em três indicadores essenciais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Cada dimensão tem quatro componentes, e forma a média final. Mas cada item é formado de três a cinco indicadores, com pesos entre eles.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2024/08:59:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...