Homem é preso por ferir colegas de trabalho com faca no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite de domingo (20), na comunidade próxima ao garimpo Jardim do Ouro.

Na noite de domingo (20), um homem foi preso por lesão corporal após esfaquear dois colegas de trabalho na Comunidade Mamoal, nas proximidades do garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, teria atacado as vítimas com uma faca durante um desentendimento em um bar. Segundo uma das vítimas, a discussão teria começado após o suspeito ser chamado de “viado”, o que teria motivado a reação violenta.

Uma das vítimas sofreu ferimentos na mão e na região da costela, enquanto a outra foi atingida na perna. Ambos foram atendidos no posto de saúde local e, em seguida, compareceram à delegacia de Moraes Almeida, onde o caso foi registrado. O agressor também foi encaminhado para a mesma unidade policial, onde a ocorrência foi finalizada.

Fonte: Portal O Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/09:07:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...