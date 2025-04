Detran recupera veículos com registro de roubo e furto em Marabá, Santarém e Marituba

Foto: Reprodução | Os flagrantes ocorreram durante a Operação Semana Santa e Tiradentes.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) recuperou dois carros com registros de roubo e furto em Marituba e Marabá, no final de semana. Os flagrantes ocorreram durante a Operação Semana Santa e Tiradentes. Um dos focos da operação é a identificação e recuperação de veículos com registro de furto e roubo no Sistema de Segurança Pública.

No domingo (20), os agentes do Detran realizavam ronda na km 17 da BR-316, em Marituba, quando as câmeras da Central de Operações Viárias – Sentinela, identificaram um veículo de passeio da marca GOL com placa de São Paulo e com registro de furto desde agosto de 2024, em Ananindeua.

O veículo trafegava no sentido de saída da cidade, quando foi apontado pelas câmeras de videomonitoramento. Os agentes do Detran abordaram o condutor que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e constataram o registro de crime. Detido em flagrante, o motorista e o veículo foram apresentados às autoridades policiais na delegacia de Marituba ara os procedimentos cabíveis.

Ainda no domingo, caso semelhante ocorreu em Marabá, no sudeste paraense. Os agentes de fiscalização estavam em operação na Folha 22 quando identificaram um carro de passeio com registro de roubo/furto na própria cidade. Após a abordagem, o condutor alegou que o veículo havia sido roubado, mas que já tinha sido recuperado. O motorista, no entanto, não apresentou qualquer documento que apresentasse legalidade ou propriedade do carro é a abordagem sendo conduzido para a delegacia para esclarecimentos e identificação do real proprietário.

Em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, uma motocicleta foi retida pelos agentes do Detran quando estavam em operação no km 01 da PA-453, no acesso à vila de Alter do Chão. O flagrante do veículo roubado ocorreu durante a Lei Seca e na abordagem o condutor alegou que havia esquecido o documento do veículo em casa. Mas, logo depois do suspeito evadir-se do local, o real dono se apresentou aos agentes, informando que havia sido assaltado minutos antes e que o criminoso havia levado a moto. O caso foi registrado na delegacia do município.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/09:14:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...