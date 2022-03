Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem da PRF em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis juntamente com a arma e as munições, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Os dois estavam viajando para as cidades de Cláudia e Matupá, que ficam localizadas no estado do Mato Grosso.

O motorista do veículo relatou a polícia que o homem que estava no carro é funcionário da sua fazenda, e que não sabia que ele estava armado.

O suspeito estava no banco de trás de uma caminhonete que foi parada pela PRF em uma abordagem de rotina. Após ser revistado, foi encontrado uma arma carregada com 11 munições que estava na cintura dele.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal de Santarém, Oeste do Pará. O flagrante ocorreu na segunda-feira (28), em Rurópolis.(As informações são do g1 Santarém e região — PA)

Arma estava carregada com 11 munições e foi encontrada na cintura do suspeito.

