Atenção com instalações elétricas em residências deve ser redobrada no inverno amazônico

Concessionária de energia dá orientações para evitar acidentes envolvendo água e energia elétrica.

Os primeiros meses do ano costumam ser marcados por fortes chuvas, características do inverno amazônico. Por isso é necessário ficar em alerta aos cuidados relacionados à eletricidade, especialmente em casos de inundações, alagamentos e descargas atmosféricas, e assim evitar acidentes envolvendo água e eletricidade.

O representante da área de Segurança da concessionária de energia do Pará, em Santarém, Robson Oliveira, é importante ter cuidado redobrado com instalações elétricas. “A nossa primeira orientação é ter atenção com as instalações elétricas internas da residência. É necessário sempre utilizar materiais adequados e com qualidade comprovada. Um fio descascado em um alagamento pode ser fatal”, explicou.

Outra dica é não utilizar equipamentos elétricos que estiverem molhados ou em locais inundados, pois estes fatores aumentam o risco de choque. Caso a chuva cause inundação na residência, chegando até o nível das tomadas, é necessário desligar o disjuntor imediatamente e chamar um profissional qualificado para fazer a revisão do local antes de ligar os disjuntores novamente.

Robson chama a atenção para os cuidados preventivos em lugares onde existam ocorrências de descargas atmosféricas. “Se estiver ao ar livre em situações de chuvas, é recomendável procurar um local seguro e longe de árvores, pois elas atraem raios e os galhos podem cair. Outra dica válida é não se aproximar de cercas de arame e varais metálicos, que também chamam os raios”, reforçou.

Em acidentes com placas, telhas ou árvores sobre a rede elétrica, deve-se comunicar imediatamente a concessionária de energia por meio dos canais de atendimento (0800 091 0196) e só um profissional habilitado pode fazer a troca da fiação.

Confira outros cuidados importantes:

Não faça uso de benjamins. Prefira os filtros de linha;

Evite goteiras perto de instalações elétricas, pois água conduz energia;

Retire da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis em período de fortes chuvas com descargas atmosféricas;

Ao primeiro sinal de alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

Não fique em áreas descampadas debaixo de chuva;

Procure ficar protegido da água e não andar em áreas alagadas onde existem bueiros;

Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com Equatorial Energia Pará.

Nas situações emergenciais, os clientes podem entrar em contato com a concessionária por meio da Central de Atendimento no 0800 091 0196, que funciona 24 horas.

