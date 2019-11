História do primeiro palhaço negro do Brasil inspira livro infantil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já Roberta Nunes é carioca, designer gráfico, ilustradora e, atualmente, cursa especialização em literatura infantojuvenil na Universidade Federal Fluminense (UFF). Gosta de dar forma às histórias, como em Que cabelo é esse, Bela?, de Simone Mota; e no quadrinho Água do feijão, que ganhou o concurso realizado pela Festa Literária das Periferias (Flup) em parceria com o consulado da França.

A menina nunca tinha visto um palhaço tão de perto e estava encantada. Também nunca havia pisado em um circo. Repleto de ensinamentos sobre a vida, o escritor convida os jovens a refletir sobre questões como amizade, confiança e respeito. Ao final, o leitor se depara com uma incrível revelação sobre superação e solidariedade. O livro conta com ilustrações de Roberta Nunes.

Nessa incrível narrativa, o autor apresenta ao pequeno leitor a menina Ju. Ao lado de seu mais novo amigo, o palhaço Mingau, ela vai em busca da realização de seus sonhos e dos de Mingau, que havia trocado toda a alegria por tristeza após a falência do circo no qual trabalhava.

