Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de idosa de 77 anos na comunidade Jacamim

O crime teria ocorrido no dia 30 de julho na comunidade Jacamim. No momento em que foi encontrada por vizinhos, já no dia seguinte, a idosa estava desacordada.

‘Erlinho’ foi preso na comunidade Vila Nova, em Santarém — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, um homem foi preso na comunidade Vila Nova, em Santarém, no oeste do Pará, suspeito do crime de roubo qualificado e estupro contra uma idosa de 77 anos. O crime teria ocorrido no dia 30 de julho na comunidade Jacamim. No momento em que foi encontrada por vizinhos, já no dia seguinte, a idosa estava desacordada. O caso está sendo investigado pela delegada Mila Moura.

Segundo a Polícia, Erlisson Ferreira da Silva, o “Erlinho”, de 31 anos, foi localizado após investigações e deve ser encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura (Crashm). Erlisson já possuía um mandado expedido pela comarca de Macapá, no Amapá, por roubo e porte ilegal de armas.

A prisão foi feita pela Polícia Civil, através do Núcleo de Apoio à Investigação no Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), sob a coordenação do delegado Silvio Birro, em apoio à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a delegada Mila Moura, a vítima foi até a Deam registrar o caso, na ocasião, ela contou que sofreu diversas atrocidades dentro da casa, e depois o homem teria deixado ela trancada. “Ela disse que só foi resgatada no outro dia de manhã. Diante disso, nós começamos as investigações e capturamos ele em uma região muito remota”, relatou.

Erlinho era conhecido do irmão e do filho da vítima, mas não tinha relação alguma com a idosa. À Polícia, ele disse ter tido relações sexuais com a senhora, mas com o consentimento dela.

A delegada explica que essa é a primeira vez que ela pega esse tipo de caso, e a idosa está bastante debilidade. “É uma situação grave, porque ela estava muito vulnerável, como ela estava sozinha, isso acabou facilitando a ação do indivíduo”, disse.

No decorrer das diligências os Policiais Civis também constataram haver um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Macapá, contra Edson Ferreira da Silva, o “Edão”, irmão de “Erlinho”, considerado foragido, e agora também preso.

Após as formalidades legais os dois foram encaminhados à Central de Triagem de Santarém.

Casos de estupro

De acordo com a delegada Andreza Alves, da Deam, infelizmente ainda são registrados muitos casos de estupro. “Em geral o foco desses agressores não são pessoas idosas, como nesse caso. Nos últimos quatro anos, 60 casos de estupro ocorridos em Santarém chegaram ao nosso conhecimento. É um número bastante alarmante”, disse.

O número de mulheres que relatam ter sido atacadas em via pública ou dentro de casa, é grande. “Vários homens já foram presos e condenados em decorrência desses crimes”, completou.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

31/08/2019 10h48

* Colaborou Gustavo Campos, da TV Tapajós.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...