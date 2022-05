Homem é preso suspeito de estuprar a própria enteada, no sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação fez parte da Operação Parador, promovida pela Polícia Civil para combater crimes de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. (As informações são do g1 Pará).

A Polícia Civil prendeu um homem pela crime de estupro de vulnerável em Redenção, no sul do Pará. Segundo as investigações, o suspeito praticava o crime contra sua própria enteada, menor de idade. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10).

