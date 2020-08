Homem é preso suspeito de estuprar enteadas no AM; uma está grávida

Ele abusava sexualmente das jovens, atualmente com 16 e 19 anos, desde que tinham 8 anos (Foto:Agência Brasil/Arquivo)

Na semana em que um dos assuntos mais comentados foi o caso estarrecedor de uma menina de dez anos que foi abusada e chegou a engravidar do próprio tio, uma situação semelhante levou à prisão um homem de 45 anos no Amazonas. Ele abusava sexualmente das enteadas, atualmente com 16 e 19 anos, desde que tinham 8 anos.

A denúncia foi feita pelas próprias vítimas em depoimento prestado após o registro de um um Boletim de Ocorrência (BO) feito pela mãe das duas jovens após a menor de 16 engravidar. Inicialmente, a suspeita era de que a adolescente estivesse grávida do namorado. Mas diante do delegado Valdinei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros da capital), as duas relataram os abusos que vinham sofrendo desde que eram crianças.

De posse das informações das vítimas e das apurações policiais foi constatada a veracidade da denúncia e solicitado à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o padastro das jovens, expedido no último dia 15. Na manhã da segunda-feira (17), policiais da 37ª DIP conseguiram localizar e prender o homem no quilômetro 26, da rodovia estadual AM-240. Ele foi indiciado por estupro e ficará custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

