“Dama do tráfico” é presa em flagrante no Pará

Além da droga, a polícia encontrou uma balança de precisão na casa da acusada (Foto:Divulgação)

Francinete da Conceição de Souza é acusada de traficar drogas no município. Com ela, a polícia encontrou cerca de 15 kg de maconha

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no último sábado (15), Francinete da Conceição de Souza, conhecida como “dama do tráfico”, acusada de traficar drogas no município de Jacundá, sudeste paraense. Com ela, foram encontrados cerca de 15 quilos de maconha e uma balança de precisão, que seria utilizada na comercialização da droga.

De acordo com informações da polícia, os investigadores vinham monitorando a residência e a acusada em uma investigação sob ação controlada. Por volta das 12h de sábado, os agentes visualizaram Francinete recebendo uma sacola grande na sua casa, e decidiram que era o momento oportuno para realizar o flagrante.

Os policiais, então, entraram na residência e encontraram com a acusada a droga, que estava porcionada e embalada, e o acessório, efetuando a prisão da mesma. Ela foi encaminhada para a sede da Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para os procedimentos cabíveis.

Por:Redação integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...