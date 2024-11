Homem é preso suspeito de estuprar menino de 11 anos na vila de Alter do Chão | PA

O caso segue sendo investigado — Foto: Kamila Andrade / g1

O caso foi registrado após a vítima dar entrada na Unidade de Saúde da vila.

Na noite de sábado (9), uma denúncia de possível abuso sexual de um menino de 11 anos foi registrada na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, após atendimento da vítima na Unidade Básica de Saúde, para onde, foi levada em decorrência de uma suposta queda.

O responsável por levar o menino até o posto de saúde foi um homem, de 41 anos, natural de Almeirim. Segundo os registros policiais, o suspeito não tinha grau de parentesco com a criança, embora estivesse residindo na mesma casa que a família do garoto. A suspeita de crime sexual foi reforçada quando profissionais de saúde perceberam que a versão dos fatos relatada pelo menino variava conforme ele era questionado.

Após o exame médico, que revelou sinais de violência física e indícios de abuso sexual, uma guarnição da Polícia Miliar foi acionada pela equipe do posto de saúde para prestar apoio. A equipe policial imediatamente contatou o Conselho Tutelar, que começou a acompanhar o caso e entrou em contato com a mãe do garoto. Ao ser informada sobre o ocorrido, a mãe afirmou que não tinha conhecimento de nenhuma situação suspeita envolvendo o filho e que apenas havia deixado ele sair com o suspeito, que já convivia com a família.

A guarnição conduziu o homem até a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde ele foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso segue sob investigação.

Fonte: G1 Santarém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/16:22:32

