Homem em surto causa danos ao hospital de Rurópolis

(Foto:Reprodução / Redes Sociais / Sem autoria identificada) – Policiais militares conseguiram conter o homem, que foi encaminhado para atendimento médico e então devolvido à família

Após destruir parte do patrimônio do hospital, o homem foi atendido e então enviado para a casa em segurança (Reprodução / Redes Sociais / Sem autoria identificada)

Na madrugada desta quinta-feira (14), um homem em um aparente surto psicótico depredou o Hospital Municipal de Rurópolis, no sudoeste paraense. Segundo a 17ª Companhia de Polícia Militar, eles foram acionados para averiguar a situação por volta das 3h.

Chegando à unidade, os policiais foram informados que o homem destruiu o setor de emergência do hospital, quebrando vidraças, arremessando peças de mobiliário e equipamentos médicos para a rua.

Ainda segundo a PM, o homem, do bairro Zanotto, sofre de problemas de ordem psicológica. Depois de contido pela Polícia, ele foi atendido pela equipe médica e levado para casa, onde foi entregue aos cuidados do pai.

Em contato telefônico, a secretaria municipal de saúde de Rurópolis confirmou o caso, e informou que ainda apura as circunstâncias do incidente para emitir um comunicado sobre o assunto.

Por:Caio Oliveira

