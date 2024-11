Homem é preso pela Polícia Militar por estupro de ex-companheira e cárcere em comunidade de Santarém | PA

16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

O crime teria acontecido após a mulher decidir encerrar o relacionamento, decisão que não foi aceita pelo agressor.

Um homem identificado como Manuel Pascoal Colares de Sousa, foi preso pela Polícia Militar na vila de Curuai, região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará, suspeito de estuprar a ex-companheira e mantê-la em cárcere privado. O crime teria acontecido após a mulher decidir encerrar o relacionamento, decisão que não foi aceita pelo agressor.

De acordo com relatos da vítima à polícia, o suspeito teria se mostrado inconformado com o término da relação que já durava aproximadamente 2 anos. Em um ato de violência, o suspeito impediu a ex-companheira de sair de casa e a manteve presa por cerca de 24h. Ela foi trancada em um dos cômodos e também foi estuprada.

Mesmo após o ato, o agressor continuou mantendo a mulher em cativeiro, mas ela conseguiu escapar, fugindo da residência para buscar ajuda.

A vítima acionou a Polícia Militar, que imediatamente iniciou diligências pela comunidade para localizar o suspeito. Apesar de ter tentado fugir, Manuel Pascoal, foi encontrado e preso pelos agentes.

O suspeito foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Santarém. O delegado plantonista, Jair Castro, realizou todos os procedimentos necessários e encaminhou o caso à justiça.

Fonte: g1 Santarém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/16:20:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...