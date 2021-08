Homens são amarrados e executados em via pública no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para elucidar o crime, acerto de contas não está descartado. A polícia trabalha com a hipótese de que os homicídios estejam relacionados com o tráfico de drogas na região. Nas últimas semanas, plantações de maconha foram destruídas.

Uma terceira vítima, Dilmar Pantoja, foi encontrado amarrado, mas ainda com vida. Ainda nas proximidades do ocorrido, um carro foi incendiado pelos criminosos.

