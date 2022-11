Homem é preso suspeito de participar da morte de policial federal no Pará

Policial federal morto após reagir a assalto em ônibus no Pará foi enterrado na Bahia — Foto: Reprodução/TV Bahia

Agente da PF de Belém foi morto em outubro de 2021 durante assalto a ônibus. Suspeito preso confessou participar do assalto, mas negou envolvimento na morte, segundo a PM.

Um suspeito de envolvimento na morte de um policial federal em outubro de 2021 em Goianésia do Pará foi preso esta semana em Parauapebas, no sudeste do Pará.

O homem de 24 anos preso no último domingo (27) estava em uma casa escondido. Ele confessou que fazia parte do grupo que assaltou o ônibus, mas nega ter participado da morte do PF, segundo a PM. Ele ficou preso e está à disposição da Justiça.

O agente federal estava em um ônibus que fazia o trajeto entre Marabá e Belém, quando o veículo foi invadido por criminosos que anunciaram um assalto e começaram a roubar pertences dos passageiros. O policial teria reagido quando foi baleado. Um dos criminosos também foi baleado.

Ramon Costa chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele tinha 33 anos e trabalhava em Belém. O corpo dele foi enterrado em Salvador (BA) após receber homenagens de colegas de trabalho, familiares e amigos.

Ainda em outubro do ano passado, três suspeitos do crime foram presos e abril outro suspeito também foi detido. O g1 procurou a Polícia Civil para saber se eles seguem presos e se mais suspeitos são procurados e aguarda retorno.(Com informações g1 Pará — Belém).

