Homem é preso transportando mais de 16kg de maconha em ônibus que fazia linha Santarém-Itaituba

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado a delegacia de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

Feita a verificação do número da bagagem, foi constatado que pertencia a um passageiro que não estava no ônibus no momento da abordagem, e estava fora da sua poltrona.

O ônibus fazia linha Santarém-Itaituba quando foi parado pelos policiais para fazer as fiscalizações de rotina. Ao verificar as bagagens, os policiais encontraram 16 tabletes de maconha em uma das malas.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 16 kg de maconha durante uma fiscalização a um ônibus no KM 995 da BR-163 em Santarém, oeste do Pará, na noite de terça-feira (30). O homem que transportava os entorpecentes recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia de Santarém.

