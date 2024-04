TRAGÉDIA FAMILIAR: Irmão mata o outro e é morto horas depois em Parauapebas-Pará

(Foto: Reprodução)- Um homem identificado como Monet Sousa Cardoso foi morto na noite da última terça-feira (16), pelo o próprio irmão, identificado como Vinícius Sousa Cardoso, conhecido como “Mãozinha”. A tragédia familiar foi registrada em Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar, o crime ocorreu em uma quadra de esportes no Bairro Vila Nova, onde Vinícius teria esfaqueado Monet na região do tórax. Após ser ferida, a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Ponto Atendimento (UPA), no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Horas depois, o acusado de matar o irmão, Vinícius Sousa, foi capturado por um grupo de pessoas e morto. O caso foi registrado no Bairro Cidade Jardim. As informações dão conta que “Mãozinha” foi morto por um grupo de em média 15 pessoas que não estavam satisfeitas por ele ter tirado a vida de seu irmão e fizeram justiça com as próprias mãos.

Ambos os casos seguem sendo investigados pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas. Os dois irmãos já tinham passagens pela polícia.

Fonte: Reportagem: Márcio Alves | Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/09:06:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...