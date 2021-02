Homem é suspeito de matar o próprio irmão com lança de pesca durante briga em Curuá

Crime aconteceu nesta quinta-feira (25) — Foto: Redes sociais – Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (25). Equipes da Polícia Militar estiveram no local para atender ocorrência.

Um homem morreu após ser ferido por uma lança curta de pesca conhecida como zagaia, em Curuá, no oeste do Pará. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) e o suspeito é o próprio irmão da vítima.

De acordo com populares, os irmãos tiveram um desentendimento enquanto pescavam. A vítima, identificada apenas como Janael, foi atingida no peito. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Ao G1, a polícia civil confirmou o caso e informou que o suspeito ainda não foi localizado. O corpo de Janael foi removido e levado para o centro de saúde do município.

Equipes da polícia militar também estiveram no local para apurar as primeiras informações sobre o crime.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

25/02/2021 12h53

