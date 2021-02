Noite de terror: chacina deixa seis pessoas mortas no Pará

Chacina assustou moradores da cidade (Foto:Reprodução)

Em um curto intervalo de tempo, vítimas foram executadas em diferentes bairros da cidade, entre eles Novo Horizonte e Invasão

Moradores do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, viveram momentos de terror na noite desta quarta-feira (24). Uma chacina vitimou seis pessoas em um curto intervalo de tempo, em vários bairros da cidade, entre eles Novo Horizonte e Invasão. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a polícia, todos os crimes ocorreram por volta das 19h30, em diferentes pontos da cidade. Uma das vítimas é uma mulher de 50 anos. Uma outra pessoa foi executada enquanto estava em um velório.

As informações são de que quatro homens que estavam armados, em um carro particular, fizeram os disparos contra as vítimas. Um dos mortos seria o irmão do homem que atentou contra a vida de um policial militar na manhã de quarta.

Os autores dos crimes continuam foragidos. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.Policial é vítima de atentadoUm policial militar foi vítima de tentativa de homicídio no início da manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento entre as rodovias BR-010 (Belém-Brasília) e PA-252, na altura do município de Mãe do Rio, nordeste paraense.

Após troca de tiros, o agressor, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O policial foi alvejado com quatro tiros, mas foi socorrido e não corre risco de vida.Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 7h. O cabo da PM Oscar, lotado no município de Aurora do Pará, estava de folga em seu carro, quando uma motocicleta Bros, de cor preta, parou ao lado do veículo e efetuou vários disparos contra o policial.Quatro dos disparos acertaram o policial, que reagiu e atirou de volta contra o agressor, que foi atingido na cabeça e no abdômen.

Ambos foram conduzidos ao Hospital Municipal de Mãe do Rio, sendo que o cabo Oscar foi, posteriormente, levado para o Hospital Metropolitano em Belém e o agressor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

