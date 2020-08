Homem esfaqueia mulher e morre com pancada na cabeça em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Silvana Costa de Souza de 45 anos, foi atendida no hospital Municipal de Novo Progresso com a faca exposta na barriga, onde foi encontrado nove (9) perfuração de arma branca. Passou por cirurgia e tem estado de saúde estável.

Depois de esfaquear a mulher, populares conterão a violência com uma pancada na cabeçada do acusado. O homem foi identificado por Jorge de jesus dos santos de 38 anos , caiu desacordado, socorrido pelo Samu , não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 00h10mn desta segunda-feira(31).

You May Also Like