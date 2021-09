Homem é preso suspeito de ameaçar com arma moradores na área rural de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Guarnição da Policia Militar da Vila Isol, em diligencia na vicinal Vai Quem Quer no assentamento Terra Nossa foi averiguar a denúncia e abordou o morador Jandir Simplicio, que confessou ter arma na residência. Em busca na residência do acusado, os militares encontraram em baixo da cama uma espingarda calibre 36 e 5 cartuchos intactos.

Um homem foi preso no final da tarde desta sexta-feira 24 de setembro de 2021, suspeito de ameaçar com uma arma de fogo moradores da vicinal “Vai Quem Quer” , na região do Assentamento “ Terra Nossa” próximo ao Distrito de Vila Isol, em Novo Progresso.

You May Also Like