Homem está desaparecido após sair para caçar no interior de Novo Progresso

Um homem de 20 anos está desaparecido desde o dia 24 de abril de 2023, quando saiu para caçar em uma área de mata na região do Curuá, em Novo Progresso. – (foto:Divulgação)

Wellerth , deixou esposa em Altamira para trabalhar em um garimpo em Novo Progresso. Ana Kaira, esposa de wellerth relatou para reportagem do Jornal Folha do Progresso que um conhecido levou o esposo para Novo Progresso, que ele não sabia até então que ela estava gravida, a novidade veio após ele desaparecer. “Ele chegou em Novo Progresso a poucos dias desapareceu”. Ana Kaira, ouviu por outras pessoas que Wellerth foi visto após isso , em Novo Progresso, mas ninguém , mostrou fotos ou provou que era ele, disse. Ana Kaira, procurou a Funai, a região é próximo aldeia TI BAÚ, mas não teve sucesso.



Wellerth Oliveira Souza, estava trabalhando em um garimpo na região do rio Curua, quando desapareceu.

O corpo de Bombeiros que acompanha a operação da SEMAS/PA fez buscas pelo jovem. Amigos entraram na mata fizeram barulho com motosserra, na tentativa de sinalizar para encontrar o homem, mas não teve sucesso.

As buscas foram realizadas na selva, por meio fluvial, nas margens de rios e igarapés na área onde o rapaz desapareceu.

Quando ele entrou na floresta estava com uma arma, cigarro e isqueiro.

A família pede para caso alguém saiba de alguma informação sobre o desaparecimento do Wellerth Oliveira de Souza , conhecido por Neguinho e/ou Nego Weligton, ligar par o telefone (93) 99652 1507.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/06:34:42

