Homem está desaparecido há três dias em Castelo de Sonhos

ARMANDO PAULO PICH mais conhecido como CHICO é garimpeiro esta com problemas de saúde.(Foto:Arquivo Pessoal Familía) Um homem de 57 anos está desaparecido desde o dia 31 de março depois de sair de casa,localizada no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira. De acordo com o irmão, ARMANDO PAULO PICH, foi visto pela ultima vez andando pela rua sem camisa e descalço.

