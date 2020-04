Homem é preso em Belterra por armazenamento de pornografia infantil; ele confessou o crime

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo delegado William Fonseca, a mãe de duas meninas que residem em Porto Trombetas, distrito de Oriximiná, informou que Edney Erinaldo Sirotheau Pedroso mandou fotos do órgão genital dele, vídeos de sexos, fotos de crianças nuas e pedia que as meninas mandassem fotos da mesma forma para ele.

Um homem foi preso em Belterra, no oeste do Pará, na tarde de quinta-feira (2) pelo crime de armazenamento de pornografia infantil.

