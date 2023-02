Homem estrangula namorada após ela confessar traição, em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e que o preso está à disposição da justiça. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Um homem foi preso em flagrante por feminicídio, em Marabá, sudeste do Pará. Ele é suspeito de estrangular a namorada, após ela confessar traição. O caso ocorreu no último domingo (29).

