Homem estupra, mata, e abandona corpo de jovem na lama em Nova Ipixuna-Pará

NOVA IPIXUNA (PA) – Na noite desta segunda-feira (15), a jovem, identificada como Maria Clara dos Santos Sousa, de 19 anos, foi assassinada, em uma estrada deserta, próximo à ponte da entrada da pequena cidade de Nova Ipixuna, localizada a 35 km de Marabá, na região sudeste do estado do Pará, com sinais de violência sexual.

A perversidade do crime abalou a população de Nova Ipixuna. De acordo com informações locais, o principal suspeito é o elemento conhecido como Victor Emanuel. O monstro teria estuprado a garota e matado Maria Sousa com requintes de crueldade. O corpo cheio de lama foi abandonado em uma área sem casas por perto às margens da PA-150. Maria Clara foi encontrada sem vida na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo um amigo do suspeito, ele recebeu uma mensagem de Victor Emanuel, onde o indivíduo alegou que estava bêbado ao fazer as atrocidades com a garota. Conforme relatos, por trás de um rapaz trabalhador, escondia-se um monstro da pior espécie. Vitor é casado e pai de família. De acordo com relatos, a população encontra-se estarrecida com a morte brutal de Maria Clara. O corpo apresenta sinais de muita violência.

O cadáver da jovem foi removido para o Instituto Médico Legal de Marabá (IML) para realização de perícia médica. O suspeito se encontra foragido de Nova Ipixuna. Ele trabalha com um dos homens mais ricos da cidade. A reportagem falou com a Polícia Civil e aguarda retorno para atualização das informações a respeito deste terrível e covarde homicídio contra uma jovem que tinha toda uma vida pela frente.

Disque Denúncia

A pessoa que souber do esconderijo do monstro Victor Emanuel poderá denunciá-lo através do número (94) 3312-3350, por meio do WhatsApp ou ligação convencional. O número 181 também recebe ligações anônimas com denúncias sobre foragidos. O serviço do Disque Denúncia Sudeste do Pará funciona 24 horas e o anonimato do denunciante é garantido. Ajude as polícias a localizar e realizar a prisão do suspeito de matar Maria Clara.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/11:17:07

