Essa é a segunda erupção próxima a Grindavik em menos de um mês

Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia no domingo (14), com fluxos de lava derretida atingindo os arredores de uma pequena cidade pesqueira no meio da tarde, incendiando algumas casas, embora a cidade tenha sido evacuada mais cedo e nenhuma pessoa estivesse em perigo, disseram as autoridades.

Fontes de rocha derretida e fumaça eram expelidas de fissuras no solo em uma ampla área que se estendia até a cidade de Grindavik, onde pelo menos uma casa pegou fogo, mostrou um vídeo ao vivo publicado pelo diário Morgunbladid.

“Não há vidas em perigo, embora as infraestruturas possam estar ameaçadas”, disse o presidente da Islândia, Gudni Johannesson, na rede social X, acrescentando que não houve interrupções nos voos.

A erupção começou na manhã de domingo ao norte da cidade, que poucas horas antes havia sido evacuada pela segunda vez desde novembro, devido a temores de que um surto fosse iminente em meio a um enxame de atividades sísmicas, disseram as autoridades.

As autoridades construíram barreiras de terra e rocha nas últimas semanas para tentar impedir que a lava chegasse a Grindavik, cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital Reykjavik, mas a última erupção penetrou nas defesas da cidade.

Lava atinge cidade após erupção vulcânica na Islândia.

Leia mais: https://t.co/CWvhHWVnVj pic.twitter.com/Mt7zeeN3u4 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2024

O spa geotérmico Blue Lagoon fechou no domingo, informou em seu site.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/11:41:46

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...