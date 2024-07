Descarga de 34 mil volts tira a vida de eletricista no Pará

Homem não resistiu a carga de 34 mil volts e morreu em cima da escada | Reprodução

Antônio Neto Gomes dos Santos estava realizando manutenção em um poste elétrico na PA-279 quando recebeu uma forte descarga elétrica, tirando a vida dele ali mesmo.

Um grave incidente envolvendo choque elétrico acabou tirando a vida de um eletricista no início da noite deste sábado (13) em São Félix do Xingu no sul paraense. O fato aconteceu em um ramal que dá acesso a uma fazenda na PA-279, no bairro Central, saída para o município vizinho de Tucumã.

De acordo com informações da guarnição policial militar, era por volta das 18h quando a viatura foi acionada para atender uma ocorrência de choque elétrico. As informações dão conta de que Antônio Neto Gomes dos Santos estava realizando manutenção em um poste elétrico na PA-279 quando recebeu uma forte descarga elétrica, tirando a vida do homem ali mesmo. Ele ficou preso em cima da escada, rente ao poste e aos fios de alta tensão.

Os procedimentos das normas de segurança de serviços de eletricidade orientam de que a retirada de chaves, conhecidas popularmente como “canelas” devem ser feitas com bastão ou vara de manobra, somente com a rede elétrica desligada. Em nenhum momento se deve mexer na rede elétrica, mesmo com luvas de proteção com a rede energizada.

Diante das informações, foram acionados o Corpo de Bombeiros e o Samu. Além disso, os agentes entraram em contato com a concessionária de energia Equatorial para que procedesse ao desligamento daquele sistema de energia para poderem retirar o corpo da vítima.

De acordo como o sargento Queiroz, do 31º Grupamento Bombeiro Militar em São Félix do Xingu, Antônio Neto Gomes estava fazendo manutenção na rede elétrica, pois um cabo que derivava para uma chácara havia quebrado. “Ele tentou desligar o fio da alta tensão, mas não conseguiu, travou. E ele resolveu mexer com a mão mesmo, já era antigo na profissão, confiando, colocou a luva e acabou levando essa descarga de 34 mil volts”, declarou.

“Ele estava pegando fogo quando chegamos, conseguimos extinguir as chamas. Ligamos para a Equatorial, eles vieram, desligaram, e quando foi umas 20h30 a ocorrência terminou, e retiramos o corpo do rapaz com segurança”, disse o sargento.

Após o desligamento da energia, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou a remoção da vítima, e logo depois se confirmou o óbito. Diante da situação, foi acionada a funerária para a remoção do corpo e tomada as demais medidas cabíveis.

